Новости. Общество

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов

Синоптик Тишковец: пик январских морозов в Москве придется на 2 января
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москве пик январских морозов в Москве придется на 2 января, воздух остынет до -15°C, потом холод начнет отступать. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«В финальный день месяца тоже пройдут снегопады, под утро — до -10°C, в дневные часы — -6°C — -9°C. А в новогоднюю ночь — в городе похолодает до 10-13 мороза, что идеально соответствует многолетней норме», — заявил он.

По словам специалиста, в первый день января температура воздуха не прогреется выше -10°C. При этом на пик стужа выйдет 2 января — до -12°C — -15°C. После этого заморозки постепенно начнут уходить.

Тишковец описал погоду в начале 2026 года как «эталонную русскую зиму» с сугробами, скрипучим снегом и бодрящими морозами.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что днем в среду, 31 декабря, температура воздуха в столице составит -7...-9°C, в Московской области — до -11°C. Ночная температура в столице будет находиться в пределах -8...-10°C, в области -13°C.

Ранее синоптик рассказал, где будет самая неблагоприятная погода перед Новым Годом.

