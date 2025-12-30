Размер шрифта
В Одессе и Харькове раздались взрывы

В Одессе и Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
Reuters

В Одессе и Харькове прогремели несколько взрывов. Об этом сообщают украинские паблики.

Взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги в Одесской и Харьковской областях. По имеющейся информации, причиной взрывов в Одессе была атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ).

25 декабря сообщалось, что вынужденные аварийные отключения электроэнергии введены в Одессе. По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, власти прибегли к такой мере для недопущения перегрузки поврежденного оборудования.

Утром 20 декабря в порту Южный в Одессе прогремели мощные взрывы, а также были зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. В результате более 37 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Ранее Зеленский заявил, что разберется с ответственными за ПВО в Одесской области. 

