Дотком: Запад хочет, чтобы Залужный заключил фиктивное перемирие с Россией

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, которого западные СМИ неоднократно называли будущим президентом республики, получил приказ заключить фиктивное мирное соглашение с Россией. Об этом в соцсети X заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

По его словам, секретная разведывательная служба Великобритании MI6 подготовилась и отправляет в Киев Залужного, чтобы он взял власть в свои руки.

Дотком утверждает, что Залужный должен заключить якобы перемирие с Россией и подготовить Украину к новому конфликту, который планируется после окончания президентского срока главы США Дональда Трампа.

Предприниматель добавил, что российская сторона не должна признавать Залужного лидером Украины, он является «марионеткой британских спецслужб».

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности.

Позднее политик заявил в интервью телеканалу Fox, что он намерен оставить свой пост после завершения российско-украинского конфликта.

Ранее Трамп и Зеленский допустили проведение референдума по пунктам мирного плана.