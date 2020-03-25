Baza: Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение. Певца туда перевели после того, как он начал задыхаться и испытывать трудности с дыханием.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что врачи смогли стабилизировать состояние артиста.

Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки. Артист также сдал там тест на коронавирус.

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