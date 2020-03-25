Baza: Лещенко перевели в реанимацию
close
Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение. Певца туда перевели после того, как он начал задыхаться и испытывать трудности с дыханием.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что врачи смогли стабилизировать состояние артиста.
Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки. Артист также сдал там тест на коронавирус.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Винокур назвал диагноз госпитализированного Лещенко
— Лев Лещенко сдал тест на коронавирус
— СМИ: Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус