Россияне на карантине слушают Меладзе и гимн страны

Согласно исследованию «Яндекс.Музыки», во время карантина большая часть россиян предпочитает включать поднимающие настроение композиции, а треть слушателей выбирает треки, помогающие сконцентрироваться. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

В среднем на «Яндекс.Музыке» люди проводят по 90 минут в будни и чуть меньше в выходные. Наиболее часто пользователи слушают хиты 1990-х и начала 2000-х от The Killers, The Cranberries, Бритни Спирс, Валерия Меладзе, Иванушек International и «Руки вверх!». Также в топе композиции с жизнеутверждающими текстами, такие как «Eye of the Tiger» группы Survivor, «Don't Stop Me Now» группы Queen, «It's My Life» Bon Jovi и «I Will Survive» Глории Гейнор, саундтреки к супергеройским фильмам и гимн России.

Для концентрации слушатели часто включают Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова и современных классических композиторов Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макса Рихтера и Мишу Мищенко. Природные звуки — шум дождя, морских волн, леса и треск огня — также помогают сосредоточиться на работе.

Для детей, которые также находятся на вынужденном отдыхе, родители включают русские народные сказки, песни из «Бременских музыкантов», «Смешариков» и «Фиксиков». Среди подкастов наиболее востребованы «Истории русского секса» и «Одно расстройство».

В опросе приняли участие 2458 пользователей в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России. Специально для пребывающих в самоизоляции «Яндекс.Музыка» подготовила подборку «Я дома» с треками для завтрака в постели, весенней генеральной уборки и онлайн-шопинга, а также со свежими эпизодами подкастов и шумом города.