Соловьев ответил КВН-щикам на сравнение со Стивеном Сигалом

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Шоумен Владимир Соловьев в беседе с изданием «Подъем» ответил на шутку команды КВН Орловского госуниверситета «Такие истории» о «вляпавшихся» в историю людях.

КВН-щики пошутили о недвижимости в Италии, которой владеет телеведущий, и сравнили его со Стивеном Сигалом. «Они не представляют размеры Стивена Сигала — у него 1,93 м, и у него несколько другая манера одеваться. Хотя я польщен. Я Стивена очень люблю, мы с ним дружим», — сказал он.

Также он добавил, что законом не запрещено иметь недвижимость в других странах.

Кроме Соловьева, героями номера «Таких историй» стали Грета Тунберг, Сергей Шнуров, Ольга Бузова и др.

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