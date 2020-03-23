Анфиса Чехова перенесла операцию на ногах

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова перенесла хирургическую операцию, о чем рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, оперировать пришлось вены на ногах по рекомендации флеболога. Наркоз прошел хорошо. «Обычно я дерусь с врачами, которые пытаются мне его ввести. А тут этого не случилось», — посмеялась Чехова.

Чехова сообщила, что уже вернулась к работе после операции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Анфиса Чехова призналась в фотошопе и липосакции

— Анфиса Чехова перенесла срочную операцию

— Анфиса Чехова показала последнюю фотографию с Началовой