Микки Рурк застрял на съемках в Риге из-за COVID-19

Голливудский актер Микки Рурк не может покинуть Латвию из-за введенного в стране режима ЧС на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает портал Delfi.

Глава продюсерской компании Forma Pro Films Игорь Пронин рассказал журналистам, что Рурк прибыл в Ригу на съемки мистического военного триллера по мотивам Второй мировой войны. Некоторые сцены фильма должны были сниматься в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских и Лигатненских лесах и пещерах.

Пронин добавил, что работа над кинолентой режиссера Мауро Борелли велась с соблюдением мер безопасности. Сам актер прибыл в Латвию за несколько дней до закрытия границ в середине марта. Власти Латвии приняли решение о закрытии границ 17 марта.

Глава компании уточнил, что Рурк находится в изоляции. Решается вопрос о его возвращении в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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