Танцор-«пухляш» из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»

Танцор Дмитрий Красилов из клипа группы Little Big пошутил про отмену «Евровидения» в своем Instagram.

«Евровидение отменили из-за меня. Пока я не собирался туда, все ехали. Как собрался — его отменили. Я, когда услышал эту новость, просто чуть не заплакал», — рассказал Красилов.

Отвечая на вопросы поклонников, он ответил, что спокойно относится к тому, что в сети его прозвали «пухляшом».

«Сам себя я называю жирным в хорошем смысле слова. Пухляш — самое милое, что могло мне прилететь после этого клипа», — сказал он.

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