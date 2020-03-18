Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Члены музыкальной группы Little Big прокомментировали отмену международного конкурса «Евровидение-2020». Соответствующее заявление они опубликовали в Instagram.

Музыканты выразили сожаление в связи с отменой конкурса, однако заявили, что такое решение является единственным верным на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19.

Little Big также поблагодарили слушателей за поддержку , которую группа ощутила с момента объявления их участниками от России.

«Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — говорится в посте.

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