Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
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Члены музыкальной группы Little Big прокомментировали отмену международного конкурса «Евровидение-2020». Соответствующее заявление они опубликовали в Instagram.
Музыканты выразили сожаление в связи с отменой конкурса, однако заявили, что такое решение является единственным верным на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19.
Little Big также поблагодарили слушателей за поддержку , которую группа ощутила с момента объявления их участниками от России.
«Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — говорится в посте.
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