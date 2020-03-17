Гендир Большого театра Урин госпитализирован в Москве

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве с высокой температурой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, Урин самолично обратился в больницу и пожаловался на слабость, озноб и заложенность носа.

После этого температура театроведа поднялась выше 38, появился сухой кашель.

Урин сообщил, что с зараженными коронавирусом людьми не контактировал, а также в других странах в последнее время не бывал.

Мужчина отметил, что подхватил простуду во время работы в театре.

Врачи диагностировали у пациента бронхит, а также взяли тест на коронавирус. Результат будет готов через 4−5 дней.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса