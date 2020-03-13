Клип Little Big для «Евровидения» за несколько часов набрал миллион просмотров

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Клип российской группы Little Big на песню Uno за несколько часов после премьеры набрал более миллиона просмотров на YouTube.

В России клип впервые был показан в эфире передачи «Вечерний Ургант». До этого в сети был доступен только отрывок композиции музыкального коллектива.

«Евровидение» состоится в Нидерландах в мае 2020 года.

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