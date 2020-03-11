На Урале родители хотят сорвать второй концерт «Порнофильмов»

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В Челябинске отменен концерт панк-группы «Порнофильмы», который должен был пройти 10 марта в местном комплексе «Галактика». Выступление сначала перенесли на 11 марта, а затем отказали в проведении концерта, передает портал 66.ru.

Представитель площадки отказался комментировать причины отмены.

Кроме того, Уральский родительский комитет потребовал запретить выступление музыкантов в клубе «Свобода» 12 марта. Представители комитета уверены , что группа призывает детей «к употреблению наркотиков и отрицанию семейных ценностей». В обращении на имя прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой они указали на то, что в песнях «Порнофильмов» содержится мат, а на концерты пускают с 16 лет. Активисты попросили правоохранительные органы провести проверку концертов.

Концерт группы уже прошел в Екатеринбурге 9 марта в «Tele-Club». После солд-аута организаторы объявили о втором выступлении. Известно, что все участники «Порнофильмов» вегетарианцы, не употребляют алкоголь и наркотики.

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