Пользователи сети удивились исчезновению татуировок у Тимати

Российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео, на котором у него нет ни одной татуировки. Пользователи сети удивились исчезновению рисунков и надписей на его теле.

На видеозаписи, музыкант стоит у зеркала и показывает свои руки без татуировок. Все это он делает под музыку.

В комментариях под записью удивленные пользователи стали обсуждать, как Тимати смог избавиться от татуировок на своем теле. Некоторые предположили, что он использовал большое количество тонального средства, чтобы перекрыть тату. Другие думали, что это фотошоп или что его татуировки изначально были ненастоящими.

«Сколько же тоналки он потратил... Наконец-то помылся... смываемые татушки?», — спрашивали пользователи у музыканта. Однако Тимати не ответил на их предположения.

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