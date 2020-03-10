Моргенштерна госпитализировали
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Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) попал в больницу. Об этом исполнитель сообщил в stories в Instagram.
Музыкант рассказал, что у него ангина. Вместо того, чтобы лечиться, он провел концерт, после чего ему стало хуже.
«Одна из гланд сильно опухла... Дышать труднее стало, говорить вообще невозможно было», — добавил Моргенштерн.
Также музыкант выложил в соцсеть фотографию на фоне кареты скорой медицинской помощи. В настоящее время он находится в больнице.
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