«Маша и Медведь» появится на Центральном телевидении Китая

Российский мультсериал «Маша и Медведь» появится на детском направлении Центрального телевидения Китая с 12 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.

Как отмечается, первые два сезоны покажут на телеканале CCTV14.

Премьера мультфильма состоится в преддверии китайского Нового года — 2020.

«Маша и Медведь» также будет запущен в приложении Xigua Video — одном из самых популярных в КНР.

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