Компания Ваенги не хочет отдавать Пенсионному фонду 12 тыс. рублей

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Компания певицы Елены Ваенги решила оспорить свой долг Пенсионному фонду, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Певица и ее компания «Ваенга Мьюзик» по решению суда должны выплатить ПФР 13 тыс. руб. — штраф в 12 тыс. руб. за несвоевременный отчет и 1 тыс. руб. госпошлины.

У Ваенги считают, что с документами все в порядке. Официально Елена Ваенга судебную тяжбу не комментировала.

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