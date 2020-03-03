Компания Ваенги не хочет отдавать Пенсионному фонду 12 тыс. рублей
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Компания певицы Елены Ваенги решила оспорить свой долг Пенсионному фонду, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Певица и ее компания «Ваенга Мьюзик» по решению суда должны выплатить ПФР 13 тыс. руб. — штраф в 12 тыс. руб. за несвоевременный отчет и 1 тыс. руб. госпошлины.
У Ваенги считают, что с документами все в порядке. Официально Елена Ваенга судебную тяжбу не комментировала.
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