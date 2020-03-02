Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

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Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров). Название группы было объявлено в эфире программы «Время» на Первом канале.

По словам вокалиста Ильи Прусикина, он не думал, что группе выпадет шанс представить Россию на Евровидении.

«Но раз выпал [шанс] — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!» — подчеркнул Прусикин.

Также он отметил, что его жизненная позиция — «делай что делаешь, и будь что будет».

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.

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