Серебренников станет режиссером гала-концерта в Большом театре
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Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников станет режиссером гала-концерта фонда «Подари жизнь» в Большом театре, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Серебренников срежиссирует концерт звезд мировой оперы и балета, устроенный благотворительным фондом для помощи тяжелобольным детям.
Мероприятие состоится в Большом театре 6 апреля 2020 года. Ведущими вечера станут актриса Чулпан Хаматова, являющаяся соучредителем фонда, и его попечитель Риналь Мухаметов.
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