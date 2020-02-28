Рожденная в Ухане звезда «Мулан» высказалась о коронавирусе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/851/12587851/3456789-pic905-895x505-61256.jpg">

Звезда ремейка мультфильма «Мулан» Лю Ифэй в беседе с изданием The Hollywood Reporter высказалась о вспышке коронавируса.

Лю Ифэй родилась в городе Ухань, где новый коронавирус был впервые зарегистрирован в конце 2019 года. По словам актрисы, ей тяжело думать о происходящем. «Люди все делают правильно. Они берегут себя и других. Очень страшно видеть, что они неделями не выходят из дома. Надеюсь, что чудо произойдет и все это вскоре будет позади», — высказалась она.

Из-за коронавируса COVID-19 в Ухане закрылись 70 тыс. кинотеатров.

Российская премьера «Мулан» состоится 26 марта 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Финальный трейлер «Мулан» показали на Супербоуле-2020

— Disney показала постеры к фильму «Мулан»

— «Чудо-женщина: 1984» стала самым ожидаемым фильмом 2020 года