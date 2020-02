The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время выступления

Участницы американской группы The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямой трансляции телепередачи The one show. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что исполнительницы выступали со своим новым треком React.

По данным издания, когда звукорежиссер включил фонограмму, они пропустили первые реплики.

Тогда телеведущий Мэтт Бэйкер вмешался в ситуацию и скомандовал начать все сначала. Со второй попытки группе удалось выступить.

