Азербайджан и НАТО подписали договор о взаимопонимании

Азербайджан и НАТО подписали протокол о взаимопонимании по военным учениям

Азербайджан и НАТО подписали протокол о взаимопонимании по проведению военных учений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает азербайджанское издание Minval Politika.

По его информации, соответствующий документ был подписан в ходе встречи военных специалистов министерства обороны республики с представителями Североатлантического альянса, которая прошла в Баку. Как заявил генерал-майор Вооруженных сил Азербайджана Вюгар Аливердиев, в сотрудничестве с мобильной учебной группой НАТО регулярно проводятся тренинги по стандартам блока, оперативному планированию и командно-штабным процедурам.

«Стороны выразили уверенность, что предстоящие учения углубят сотрудничество Азербайджана с НАТО и укрепят региональную безопасность», — сказано в сообщении.

6 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с представителями НАТО, что вооруженные силы страны приводятся под стандарты альянса. Он отметил, что в этом контексте Баку тесно сотрудничает с армией Турции. По словам главы государства, Азербайджан достиг своей главной цели — «освобождение земель от оккупации».

Ранее ВС Азербайджана приняли участие в учениях НАТО.