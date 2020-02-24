Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина вышла в прокат 14 февраля 2020 года. За 12 дней фильму удалось собрать около 1,02 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что фильм Крыжовникова установил новый рекорд российского кинематографа по предпродажам билетов. Предпродажи на «Лед 2» составили почти 75 млн руб.

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