Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом
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Певица Пелагея рассказала о своем разрыве с мужем, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Об этом она поделилась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Артистка заявила, что не хотела бы, чтобы к данной «проблеме» привлекалось внимание.
«Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю», — сказала Пелагея.
Она отметила, что у нее в данный момент «все хорошо».
Как сообщила певица, она решила заниматься боксом, «чтобы учиться защищаться».
До этого Пелагея объявила о расставании с Телегиным после трех лет брака.
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