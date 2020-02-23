Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом

Певица Пелагея рассказала о своем разрыве с мужем, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Об этом она поделилась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Артистка заявила, что не хотела бы, чтобы к данной «проблеме» привлекалось внимание.

«Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю», — сказала Пелагея.

Она отметила, что у нее в данный момент «все хорошо».

Как сообщила певица, она решила заниматься боксом, «чтобы учиться защищаться».

До этого Пелагея объявила о расставании с Телегиным после трех лет брака.

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