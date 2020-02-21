Беременная от Илона Маска Граймс посылает вместо себя на съемки аватар

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Беременная от миллиардера Илона Маска певица Граймс дала интервью изданию Face, но вместо себя отправила на съемки обложки журнала своего цифрового аватара, которого называет WarNymph («Военная Нимфа»).

По словам Граймс, беременность не позволяет ей полноценно участвовать в съемках, однако ей хочется продолжать работать и до родов, и после. Поэтому певице приходится прибегать к помощи аватара.

Она также рассказала, что не хочет, чтобы будущий ребенок рос «испорченным», и поэтому рассматривает возможность его воспитания «в лесу».

У Илона Маска пятеро детей от экс-супруги Жюстин Уилсон. Для Граймс ребенок станет первым.

Впервые о романе Илона Маска и Граймс стало известно в мае 2018 года.

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