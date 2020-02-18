Дмитрий Дибров опроверг слухи об инсульте

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Госпитализированный шоумен Дмитрий Дибров в беседе с РИА «Новости» сообщил, что остается в больнице под наблюдением врачей.

Вечером 18 февраля Дибров собирается вернуться домой. «Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт — это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно», — предположил Дибров.

Дмитрий Дибров потерял сознание 17 февраля на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в кинотеатре «Октябрь». Позже Дибров объяснил, что у него случился обычный обморок.

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