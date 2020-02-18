Осборн отменил американские концерты из-за болезни Паркинсона
close
Экс-фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в США, которые должны были состояться в рамках его очередного прощального турне No More Tours II, передает Variety.
Как рассказал страдающий от болезни Паркинсона Осборн, в апреле он направится в Швейцарию для лечения. Лечение продлится от полутора до двух месяцев. Американская часть турне должна была стартовать в мае. У Осборна должно было состояться 17 выступлений в различных городах США.
Новый альбом Оззи Осборна Ordinary Man выйдет 21 февраля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Оззи Осборн презентует новый альбом в тату-салонах по всему миру
— Оззи Осборн впервые рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона