Ольгу Бузову не поймали после падения со сцены
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Певицу и актрису Ольгу Бузову во время концерта в Брянске не поймали поклонники, сообщает News.ru.
Утверждается, что Бузова решила прыгнуть в толпу фанатов и упала на пол. Обошлось без серьезных травм. «Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись», — поделился очевидец события.
Ранее в сети появилось сделанное после брянского выступления видео, на котором Ольга Бузова с трудом передвигается при помощи двоих мужчин.
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