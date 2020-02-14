Лолите стало плохо во время концерта в Кремле

Певице Лолите Милявской стало плохо во время посвященного Дню святого Валентина концерта МУЗ-ТВ в Кремле, сообщает сайт kp.ru.

По данным портала, певице стало нехорошо после выступления. Во время общения с журналистами она закашляла и попросила воды.

«У меня аллергия на химический дым на сцене», — пояснила Милявская.

Однако после глотка воды певице не стало лучше, она продолжила кашлять и ушла от журналистов. По некоторым данным, артистка, не дойдя до гримерки, чуть не упала в обморок, но ее поймали помощники. Они стали обмахивать Лолиту и помогли ей дойти до комнаты.

После случившегося прессу заверили, что Лолите стало легче, когда она приняла таблетки от аллергии.

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