Организаторы объяснили отмену двух концертов Наргиз
Концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону были отменены по техническим причинам, сообщает ТАСС.
Выступления должны были состояться 12 и 13 февраля. Теперь, по словам представителя концертного агентства MGM Group, деньги будут возвращены покупателям. «Деньги будут возвращены в день концерта. Все получат, даже если не получили. Проблем больших нет, это просто технические причины», — утверждают организаторы.
Ранее Наргиз рассказала, что не знает, почему были отменены концерты.
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