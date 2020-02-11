Организаторы объяснили отмену двух концертов Наргиз

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Концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону были отменены по техническим причинам, сообщает ТАСС.

Выступления должны были состояться 12 и 13 февраля. Теперь, по словам представителя концертного агентства MGM Group, деньги будут возвращены покупателям. «Деньги будут возвращены в день концерта. Все получат, даже если не получили. Проблем больших нет, это просто технические причины», — утверждают организаторы.

Ранее Наргиз рассказала, что не знает, почему были отменены концерты.

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