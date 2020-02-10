В США стартовала церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

Отмечается, что вручение 92-я церемония вручения традиционно проходит в театре «Долби».

Всего в течение церемонии будут озвучены и выбраны победители в 24 номинациях.

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