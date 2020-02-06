Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

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Актриса Дарья Мороз рассказала, что первой предложила режиссеру Константину Богомолову расстаться.

В интервью изданию ОК! она дала, что ее разрыв с Богомоловым понимают превратно. «Понимаю, что всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается», — поделилась она.

Мороз подчеркнула, что они с Богомоловым расстались давно и оба были готовы начать новую жизнь. «И я поняла это чуть раньше Кости», — сказала звезда «Содержанки».

Дарья Мороз и Константин Богомолов были женаты с 2010 по 2018 год. У них растет дочь Анна.

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