Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Актриса Дарья Мороз рассказала, что первой предложила режиссеру Константину Богомолову расстаться.
В интервью изданию ОК! она дала, что ее разрыв с Богомоловым понимают превратно. «Понимаю, что всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается», — поделилась она.
Мороз подчеркнула, что они с Богомоловым расстались давно и оба были готовы начать новую жизнь. «И я поняла это чуть раньше Кости», — сказала звезда «Содержанки».
Дарья Мороз и Константин Богомолов были женаты с 2010 по 2018 год. У них растет дочь Анна.
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