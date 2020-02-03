Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Ксения Собчак и Александр Гордон станут ведущими нового ток-шок «Док-Ток» на Первом канале, сообщается в поступившем в «Газету.Ru» сообщении канала.
Первый канал анонсировал выход ежедневного вечернего ток-шоу «Док-Ток», посвященного историям, вызвавшим широкий общественный резонанс.
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в сообщении.
По словам Собчак, шоу представляет собой новый для телевидения формат.
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