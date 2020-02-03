Названы конкуренты Панайотова в борьбе за номер на «Евровидении»
Издание Super опубликовало шорт-лист исполнителей, которые якобы могут представить Россию на «Евровидении-2020».
В список вошли поп-звезда ZIVERT (Юлия Зиверт), которой приписывают протекцию Филиппа Киркорова, группа Ильи Прусикина Little Big, Димаш Кудайберген, Полина Гагарина и Александр Панайотов.
О том, что Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе в 2020 году, ранее рассказал композитор Игорь Крутой.
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