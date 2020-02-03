Названы конкуренты Панайотова в борьбе за номер на «Евровидении»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/504/12836504/npo-pic905-895x505-27851.jpg">

Издание Super опубликовало шорт-лист исполнителей, которые якобы могут представить Россию на «Евровидении-2020».

В список вошли поп-звезда ZIVERT (Юлия Зиверт), которой приписывают протекцию Филиппа Киркорова, группа Ильи Прусикина Little Big, Димаш Кудайберген, Полина Гагарина и Александр Панайотов.

О том, что Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе в 2020 году, ранее рассказал композитор Игорь Крутой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Игорь Крутой назвал наиболее вероятного участника «Евровидения» от России

— Представитель Панайотова отказалась комментировать его участие в «Евровидении»

— Лепс прокомментировал новость о поездке Панайотова на «Евровидение»