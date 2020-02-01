Представитель Панайотова отказалась комментировать его участие в «Евровидении»
Представитель певца Александра Панайотова отказалась комментировать слова продюсера Игоря Крутого о возможном участии исполнителя в международном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя артиста, на данный момент нет информации о том, что Панайотов будет представлять Россию на Евровидении.
Ранее Игорь Крутой заявил, что Александр Панайотов скорее всего станет участником «Евровидения» от России.
Как известно, «Евровидение» в этом году состоится с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.
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