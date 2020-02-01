Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

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После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену. Об этом сообщает журнал Super.

Как стало известно, артистка выступила на концерте в честь 50-летнего юбилея Дмитрия Маликова, который прошел в «Крокус Сити Холле» в Москве.

В издании отметили, что Ветлицкая пела под фанеру и ей не удалось сорвать овации.

«Хотя некоторые зрители, разгорячённые бесплатным шампанским, выдававшимся буквально на входе, даже подпевали», — отмечает журнал.

Ранее Ветлицкая сообщила о своем возвращении на российскую сцену.

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