Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым

Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.

В эфир попали кадры, на которых Отиева выглядела усталой и жаловалась на невостребованность. На новом снимке певица позирует в вечернем макияже. «И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких 2) ночной рубашке», — подписала кадр Отиева.

Ранее представитель 61-летней Ирины Отиевой рассказал о том, что певица может подать в суд на Андрея Малахова. Она заявила, что была дома с температурой 38 и ждала в гости дочь и подругу. Увидев у двери сотрудников Малахова с цветами, пустила их в дом, не подозревая, что ее будут снимать на скрытую камеру.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой