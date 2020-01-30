Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в роли Джокера в «Хищных птицах»

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Актриса Марго Робби объяснила, почему актер Джаред Лето не появился в роли суперзлодея Джокера в фильме «Хищные птицы».

Как сообщает издание ComicBook, продюсеры выбирали — снимать историю только о Харли Квинн в исполнении Робби и Джокере либо совсем исключить Джокера из сюжета. «Я очень хотела увидеть Харли в окружении команды девчонок и понимала, что таких боевиков сейчас мало. Никто такого не делает, и я не понимаю, почему, особенно в фильмах по комиксам», — поделилась Робби, которая не только играет главную роль, но также является одним из продюсеров проекта.

По сюжету «Хищных птиц», Харли Квинн объединяется с супергероинями Черной Канарейкой, Охотницей, Рене Монтойей и Кассандрой Кейн. Они противостоят злодею по имени Черная Маска.

Премьера «Хищных птиц» в прокате состоится 6 февраля.

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