Макаревич не будет собирать деньги на фильм о «Машине времени»

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Рок-музыкант Андрей Макаревич отказался устраивать сбор денег на фильм о «Машине времени» после отказа Минкульта в финансировании.

Как сообщил лидер группы в интервью изданию «Подъем», он считает это «унизительным делом». «Просто неловко ходить с протянутой рукой. Вот это как раз тот случай, когда государство должно давать деньги на такие вещи», — уверен он.

Ранее Макаревич заявил, что в финансировании фильма к 50-летию «Машины времени» авторам картины в 2019 году отказала Ольга Любимова, тогда занимавшая пост главы департамента кинематографии Минкульта. В январе 2020 года Любимова сменила на посту министра культуры Владимира Мединского.

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