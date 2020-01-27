Песков рассказал о работе Мединского после назначения помощником президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем займется экс-министр культуры Владимир Мединский после назначения помощником президента.

Как сообщает ТАСС, Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах.

Владимир Мединский занимал пост министра культуры с 2012 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева новым министром культуры стала Ольга Любимова.

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