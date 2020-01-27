Гости шоу «На самом деле» хотят отсудить у Шепелева миллион

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Бизнесмен Евгений Самусенко обвинил во лжи шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Вместе с супругой Миленой Дейнегой он участвовал в одном из выпусков и теперь требует с организаторов компенсацию в размере 1 млн руб., передает сайт eg.ru.

Самусенко должен был рассказать. как у певицы пропало свадебное колье с сапфирами стоимостью несколько сотен тысяч долларов, и обвинить в исчезновении якобы любовника Дейнеги. На съемках проверка на полиграфе показала, что колье украл Самусенко. «Полиграфолог Роман Устюжанин неожиданно спросил меня: «Действия, связанные с пропажей колье, — это ваших рук дело?» Мой ответ «нет» был абсолютно искренним. Я же знал, что колье на самом деле никуда не пропадало, и был уверен, что полиграф это подтвердит», — негодует предприниматель.

На этом передача завершилась. «Я был вынужден обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Потребовал выплатить мне за нанесенный вред миллион рублей. Предоставил нотариально заверенные показания геммолога — специалиста по оценке драгоценных камней, который видел колье перед съемками и подтвердил, что его никто не крал», — рассказал Самусенко. По его словам, судья заявила, что показания полиграфа невозможно проверить на предмет соответствия действительности, и в удовлетворении требований отказала. В ответ на это Самусенко подал апелляционную жалобу.

Передача «На самом деле» выходит на Первом канале с 2017 года. Ее ведущий Дмитрий Шепелев проверяет конфликтующих между собой гостей студии на полиграфе на предмет обмана.

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