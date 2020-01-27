Мишель Обама получила «Грэмми» за лучший альбом разговорного жанра

Супруга бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы Мишель Обама получила музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом разговорного жанра». Об этом сообщается на сайте премии.

Уточняется, что бывшая первая леди США получила премию за изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием «Становление».

Данные мемуары вышли в свет в 2018 году, и уже за первые дни было продано более 1,4 млн копий издания в печатной и цифровой форме.

62-я церемония вручения «Грэмми» проходит в Лос-Анжелесе 26 января.

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