Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Режиссер, народный артист России, основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант скончался в возрасте 94 лет, сообщает ТАСС.

Штокбант умер в ночь на 25 января, говорится в сообщении городского комитета по культуре.

Там отметили, что уход Штокбанта стал невосполнимой утратой для города.

«Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, всем почитателям таланта Исаака Романовича», — говорится в сообщении.

В театре «Буфф» начинали свой творческий путь такие артисты, как Юрий Гальцев, Елена Воробей, Геннадий Ветров и композитор Игорь Корнелюк.