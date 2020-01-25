Фильм «Текст» и Александр Петров получили премию «Золотой орел»

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Кадр из фильма «Текст» (2019) Кадр из фильма «Текст» (2019)
Кадр из фильма «Текст» (2019)
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Национальную кинопремию «Золотой орел» получил фильм «Текст» в номинации «Лучший фильм» и Александр Петров, который был признан «Лучшим актером» года, передает ТАСС.

Всего было объявлено 11 победителей премии. Церемония вручения наград прошла в столице на киностудии «Мосфильм».

Петров во время выхода на сцену поблагодарил всех и вспомнил, что восемь лет назад только мечтал о съемках в кино у Никиты Михалкова, Федора Бондарчука и Алексея Балабанова. Также он выступил с защитой актрисы Кристины Асмус, которая снялась в откровенной сцене в фильме «Текст».

«Не понимаю, почему все так на нее накинулись, это был прорыв в кино», --признался актер.

Отмечается, что «Золотого орла» за «Лучшую женскую роль в кино» (фильм «Дылда» Кантемира Балагова) получила актриса Виктория Мирошниченко.

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