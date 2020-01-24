Бывший главный онколог России не связал диагноз Заворотнюк с ЭКО
Бывший главный онколог Минздрава России и экс-руководитель онкоцентра им. Блохина Михаил Давыдов в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о глиобластоме — виде рака мозга, который в некоторых СМИ приписывают актрисе Анастасии Заворотнюк.
В частности, Давыдова спросили о связи ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и развития рака. «К счастью, связь между различными способами родовспоможения и онкологическими заболеваниями не доказана. В нашем институте им. Герцена специалисты наблюдают за онкологическими пациентками, кому проведена процедура ЭКО», — пояснил онколог. Он также подчеркнул, что здоровый образ жизни полностью не исключает развития онкологических заболеваний — это связано с определенными факторами наследственности.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
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