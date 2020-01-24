Эйфелева башня закрылась из-за забастовки

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Эйфелева башня в Париже закрылась для посещения из-за забастовки некоторых из ее работников против пенсионной реформы.

Об этом сообщается в Twitter башни. «Ввиду национальной забастовки сегодня я закрыта. Доступ на мою эспланаду остается открытым и бесплатным», — говорится в сообщении.

Протесты профсоюзов начались во Франции 5 декабря. В акциях участвуют энергетики, работники культуры, транспортные рабочие и др.

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