Актер из «Сватов» рассказал о возобновлении съемок седьмого сезона
Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» продолжаются в Белоруссии, передает Teleprogramma.pro со ссылкой на интервью с актером Михаилом Трухиным.
Трухин начал сниматься в «Сватах» года два назад. «Съемки проходили в Минске. Потом проект остановили по неизвестным для меня причинам. Сейчас, слава богу, все возобновилось. И этого того стоит, ведь компания у нас действительно добрая и веселая», — поделился он. Пока, по его словам, говорить о продлении проекта на восьмой сезон рано.
Актер сыграет нового персонажа — директора сельского клуба Палыча. Премьера седьмого сезона комедийного сериала запланирована на 2021 год.
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