Мацуев призвал поддерживать культуру на уровне спорта

Эксклюзив

Пианист Денис Мацуев оценил предложение внести изменения в статью Основного закона, согласно которым национальная культура обретет статус «уникального наследия многонационального народа, поддерживающегося и охраняющегося государством». Об этом он сказал «Газете.Ru».

По его мнению, что предложенная поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева может привести к изменению отношения людей к культуре и улучшить состояние культуры в стране.

«Культура должна поддерживаться государством. Слово «окупаемая» [по отношению к культуре] не подходит абсолютно, потому что она незыблема. Она должна поддерживаться на уровне спорта — как в Китае. У нас есть уникальные традиции — музыкальные, театральные, художественные, — добавил пианист.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Конституцию предложили внести поправку Калягина-Пиотровского-Мацуева