В Крым прибыли турецкие художники для росписи мечети

Группа художников из Турции прибыла в Крым для росписи внутренней части строящейся Соборной мечети, которая должна стать главным культовым сооружением мусульман Крыма.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона, куратора проекта строительства Руслана Бальбека.

По словам Бельбека, с художниками заключен контракт на проведение всех необходимых работ.

Согласно проекту, соборная мечеть будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (место для омовения перед прочтением молитвы). Планируется, что у мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.

В сооружении уже закончены черновые работы. В настоящее время идет отделка фасада, начата роспись. Открытие мечети запланировано на 2020 год, точная дата пока не уточняется.