Спикер Госдумы Володин назвал Водонаеву бесстыдницей после ее слов о маткапитале

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал экс-участницу реалити-шоу «Дом-2», телеведущую Алену Водонаеву за резкие слова о материнском капитале.

В ролике, опубликованном Telegram-каналом Life Shot, Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и предложил оштрафовать ее на 100 млн руб.

Ранее Алена Водонаева в Instagram выразила уверенность, что повышение материнского капитала до 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона».

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