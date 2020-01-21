Спикер Госдумы Володин назвал Водонаеву бесстыдницей после ее слов о маткапитале
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал экс-участницу реалити-шоу «Дом-2», телеведущую Алену Водонаеву за резкие слова о материнском капитале.
В ролике, опубликованном Telegram-каналом Life Shot, Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и предложил оштрафовать ее на 100 млн руб.
Ранее Алена Водонаева в Instagram выразила уверенность, что повышение материнского капитала до 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Милонов назвал Водонаеву «эскортницей-содержанкой» после слов о маткапитале
— Пригожин нашел оскорбительными слова Водонаевой о маткапитале
— Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику